Veraguas: Inundaciones y deslizamientos dejan 130 afectados y 58 evacuados

Las autoridades también han contabilizado cuatro deslizamientos de tierra y una caída de árboles en distintos puntos de la provincia.

Veraguas./El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la provincia de Veraguas mantiene actualizadas las cifras y coordina acciones interinstitucionales para atender a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Según los reportes oficiales, 130 personas han resultado afectadas por las inundaciones, de las cuales 58 fueron evacuadas de sus viviendas y se mantienen albergadas en tres centros temporales.

El Ministerio de Ambiente anunció que, debido a las condiciones climáticas y por motivos de seguridad, se ordenó el cierre temporal del Parque Nacional Coiba, en coordinación con los tours operadores de la zona. Esta medida afecta temporalmente tanto al turismo como a las actividades pesqueras, las cuales también han sido restringidas por recomendación de las autoridades.

“Se han dado recomendaciones a los pescadores de no zarpar durante este periodo, y se mantiene coordinación con la Autoridad Marítima para evitar salidas desde Santa Catalina y otros puertos hacia el parque”, manifestó Alejandra Blasser, directora regional de Mi Ambiente.

El cierre afecta a la ciudadanía en general, visitantes, tour operadores y usuarios del área protegida. Las autoridades informaron que actualmente se registran fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, lo que constituye un riesgo significativo para la navegación, las inmersiones y las actividades recreativas dentro del parque.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) fue desplazado hacia el distrito de Calobre para evaluar los deslizamientos de tierra reportados. Además, el Servicio Nacional Aeronaval llegó ayer a Mariato y este martes se refuerzan las labores con personal del Servicio Nacional de Fronteras, indicó el director regional del Sinaproc, Arturo González.

Las autoridades también informaron que se mantiene vigilancia en los distritos de Mariato, Soná y Calobre, donde se realizarán nuevas evaluaciones para determinar el nivel de afectación en viviendas, caminos rurales y actividades productivas.

El COE reiteró su llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas vulnerables mientras persistan las lluvias continuas.

Con información de Ney Castillo.