Beneficios a jubilados: Tensión entre propietarios de farmacias y Asamblea: 'No se puede hacer fiesta con el bolsillo ajeno'

El pronunciamiento se da en medio del debate del proyecto de ley presentado en el Legislativo , los cuales buscan ampliar los beneficios para jubilados y pensionados en Panamá.

Panamá/La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) manifestó su enérgico rechazo a la forma en que la Asamblea Nacional continúa manejando el tema de los descuentos obligatorios establecidos por la Ley 6 de 1987, sin que exista —afirman— “reconocimiento, compensación ni participación formal de las farmacias independientes en discusiones que directamente nos afectan”.

El pronunciamiento se da en medio del debate de los tres proyectos de ley presentados en el Legislativo, los cuales buscan ampliar los beneficios para jubilados y pensionados en Panamá. Las iniciativas, que fueron consolidadas en un solo proyecto, han generado un intenso debate entre representantes de los adultos mayores y el sector turístico y comercial, que advierte sobre el impacto económico de tales medidas.

Resulta inconcebible que, después de más de tres décadas de sostener con recursos propios el costo de estos beneficios sociales, se pretenda seguir imponiendo obligaciones al sector sin escucharlo y sin medir su impacto real”, expresó Unprofa en su comunicado.

Añade que “las farmacias independientes de todo el país hemos subsidiado por años políticas sociales con fondos privados, declarándolos como gastos, asumiendo descuentos que equivalen a nuestros márgenes operativos, mientras el Estado ignora el efecto devastador que esto tiene sobre la sostenibilidad de nuestros negocios y el acceso a medicamentos de la población”, añade el texto.

La organización considera “preocupante” que este tema se maneje “de manera tan ligera y excluyente”, sin convocar a quienes soportan directamente la carga económica.

Unprofa también aclaró que en ningún momento estos descuentos han sido reconocidos como crédito fiscal transferible o negociable, pese a lo que se ha querido dar a entender en algunos espacios y publicaciones.

“Hasta la fecha, no existe ningún instrumento legal ni mecanismo administrativo que compense a las farmacias independientes por los descuentos otorgados”, sostienen los propietarios

El gremio exige ser incluido en toda mesa de trabajo o discusión legislativa donde se aborde este tema, y hace un llamado a las autoridades competentes “a poner fin a esta inequidad fiscal histórica y a reconocer el esfuerzo del sector farmacéutico, que ha sostenido durante más de treinta años una carga que no le corresponde”.

No podemos seguir permitiendo que se promuevan medidas populistas sobre el bolsillo ajeno, ni que se tomen decisiones a costa de quienes mantienen abiertas las puertas de sus farmacias en beneficio de la comunidad”, enfatizó la organización.

“Panamá, no más silencios, no más exclusiones, no más fiestas con el dinero que no les cuesta”, concluye el comunicado firmado por la Unprofa.