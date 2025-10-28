Huracán Melissa: Familias de Tonosí, en Los Santos, pierden todo tras las inundaciones provocadas por las lluvias

Al recorrer la zona, se pudo observar a residentes intentando salvaguardar sus pertenencias, incluyendo animales domésticos y de corral, mientras el nivel del agua continúa amenazando con arrasar lo poco que les queda.

Tonosí, Los Santos/Varias familias del sector de Río Viejo, en el distrito de Tonosí, resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron el desbordamiento del río Tonosí y la inundación de numerosas viviendas.

Al recorrer la zona, se pudo observar a residentes intentando salvaguardar sus pertenencias, incluyendo animales domésticos y de corral, mientras el nivel del agua continúa amenazando con arrasar lo poco que les queda.

Una de las residentes del área, quien recordó también que la última crecida de esta magnitud ocurrió en la década de 1970, señaló que el río salió de su cauce, en donde varias viviendas se vieron afectadas. Agregaron que, desde 1983, no se había visto una situación similar.

Algunos vecinos señalaron que, pese a los trabajos de dragado efectuados en el río, el agua volvió a subir con fuerza. “Por una parte sí ha funcionado, pero por otras no. Esta vez fue diferente, nunca habíamos tenido una inundación tan grande”, expresó otra moradora.

Los afectados lamentaron la ausencia de las autoridades locales y nacionales, asegurando que no han recibido ayuda desde que inició la emergencia. Pese a la desesperación, muchos aseguran haberse acostumbrado a estas situaciones por la frecuencia con que ocurren.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta roja en la provincia de Los Santos, debido a las fuertes lluvias que han persistido durante los últimos tres días y que continúan generando desbordamientos, deslizamientos y afectaciones a viviendas en varios puntos del distrito de Tonosí.

Las familias afectadas hacen un llamado urgente a las autoridades para recibir asistencia y evitar que nuevas crecidas agraven la situación en esta zona vulnerable del país.

Con información de Eduardo Javier Vega