Mulino ve con optimismo la apertura al diálogo de Minera Panamá y destaca que el cobre nos 'pertenece'

Mulino explicó que las denominadas “ferias de empleo” que se han realizado recientemente están enfocadas precisamente en reclutar personal para esas labores de mantenimiento.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como “muy positivas” las recientes declaraciones de la empresa Minera Panamá, que manifestó su disposición al diálogo y propuso que el Estado panameño asuma la propiedad del cobre extraído del yacimiento de Donoso.

“Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que actualmente la empresa se encuentra en un proceso de reactivación de la mina “para propósitos de mantenimiento”, con la debida autorización del Gobierno Nacional.

Sobre la propiedad de los recursos minerales, el presidente fue enfático al señalar que “por supuesto, son nuestros. Es un gran avance que reconozcan que eso pertenece soberanamente a la República de Panamá, y sus réditos, cuando sean, serán ingresados al patrimonio de la Nación panameña”.

Mulino añadió que el tema sigue siendo “muy complicado desde todo punto de vista”, y aseguró que cualquier decisión o anuncio oficial será debidamente comunicado al país.

El mandatario también informó que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, le confirmó el inicio de la auditoría ambiental en el proyecto minero, lo que consideró “un paso adicional importante”.

Con tono conciliador, el presidente reiteró que el clima de tensión con la empresa canadiense First Quantum Minerals “ha disminuido”, y concluyó que recibe las nuevas declaraciones “con positivismo”.