'Enterrados en la cuna': Diputado Luis Duke exige que se reactive debate de proyectos anticorrupción

Ciudad de Panamá/El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, lanzó fuertes críticas contra la decisión de archivar dos proyectos clave anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

Según Duke, estos proyectos —el 291 y el 292— fueron “enterrados en la cuna” sin siquiera debatirse, pese a su urgencia y respaldo técnico.

“Estamos perdiendo más de 1.000 millones de dólares al año en corrupción”, afirmó Duke, recordando que Panamá lleva más de una década entre los países con peores índices de percepción de corrupción.

Los corruptos roban impunemente y devolvemos menos del 0,5 % de lo robado. Eso no es justicia; es complicidad”. — Luis Duke - Diputados de Vamos

Los proyectos en cuestión buscaban modernizar el Código Penal —sin actualizaciones en materia de delitos contra la administración pública desde 2008—, endurecer penas, facilitar investigaciones y penalizar el enriquecimiento injustificado. Sin embargo, según el diputado, una “línea directa” del Ejecutivo ordenó a sus aliados legislativos bloquearlos. “El presidente marcó que no le gustaban, y desde entonces se bajó la orden de enterrarlos. Pero si hay un artículo que no convence, se modifica. No se descarta toda la ley”, insistió.

Duke cuestionó especialmente la actitud del presidente de la Comisión de Gobierno, a quien acusó de negarse a organizar siquiera una mesa técnica o subcomisión para revisar las propuestas. “No hubo un solo intento real de debate. Y el día de la votación, ni siquiera presentaron argumentos válidos para rechazarlos”, señaló.

El diputado también criticó la postura de partidos como el PRD y Cambio Democrático, a quienes calificó de “oposición incongruente”. “Dicen combatir la corrupción, pero cuando toca votar, envían suplentes o se ausentan. Solo Didiano Pinilla estuvo presente… y votó en contra”, lamentó.

Más allá de estos proyectos, Duke alertó sobre la lentitud en la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea, otro instrumento clave para transparentar el trabajo legislativo. “Estamos yendo a paso de tortuga. Ya teníamos un informe listo desde el periodo pasado, pero lo descartaron para empezar de cero. Así no se combate la corrupción”.

Aunque los proyectos quedaron pospuestos hasta enero, Duke adelantó que su bancada insistirá en llevarlos al pleno. “El país va a observar quién vota a favor o en contra. Porque esto no es solo política: es agua que no llega, escuelas sin terminar, medicinas que faltan… todo por culpa de la corrupción”.

Y lanzó un mensaje directo al presidente José Raúl Mulino: “Señor presidente, para la corrupción no se puede ser tibio. Mandé un mensaje claro: debatamos estas leyes. La gente lo está pidiendo”.