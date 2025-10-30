Mulino sobre rechazo a proyectos anticorrupción: 'con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas'

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este jueves al rechazo en la Asamblea Nacional de los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.

Mulino señaló que, a su juicio, la corrupción en Panamá no requiere de nuevas leyes, sino de voluntad para aplicar las existentes.

“En este país la corrupción no necesita más leyes. Hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente. Que honestamente es lo que nos falta: hacerlo”, afirmó.

El gobernante añadió que el marco legal actual es suficiente para enfrentar los actos de corrupción, pero lamentó que no siempre se aplique.

Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país. Pero bueno, por alguna razón no pasa. Ese no es problema nuestro en el Ejecutivo”. — José Raúl Mulino - Presidente de la República

El pronunciamiento del presidente se da tras la decisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que rechazó los proyectos impulsados por el procurador Gómez Rudy, los cuales buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.

