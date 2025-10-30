La Acodeco se prepara para los operativos de compras por fin de año

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se prepara y afina los detalles de sus verificaciones especiales, que inicia con el operativo de fiestas patrias, Black Friday y las compras por el Día de la Madre y Navidad.

La institución movilizará a su personal de los departamentos de Verificación, en veracidad de la publicidad, y el departamento de Metrología, y otro personal de apoyo revisará las normas y comprobará si el comercio mantiene las ofertas y se ajustan a lo correspondiente.

La entidad mantiene monitorios radiales, televisivos y en redes sociales y ejecutará revisión de fechas de vencimiento y también del buen estado de los productos.

Dentro de algunas anomalías más presentadas de la veracidad de publicidad,

· No señalan la duración de la promoción.

· Extienden la vigencia por más de tres meses.

· Promociones vencidas.

· No especifican restricciones en la publicidad.

Los baratillos, liquidación, descuento, rebajas o cualquier otro nombre que induzca al consumidor a comprar, deberán indicar, en lugar visible del establecimiento comercial, el precio más bajo en que dicho artículo haya sido vendido en los últimos tres meses y el nuevo.

Las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, etc., tienen que señalar su duración o el número mínimo de unidades que se ofertan o que se ofrecen.

Los consumidores están únicamente obligados a pagar por el precio de menor cuantía, siempre y cuando este precio no haya sido alterado por el consumidor.

Recomendaciones generales para los consumidores:

Comparar precios y calidad en distintos comercios antes de comprar.

Exigir y conservar la factura o comprobante de pago, así como el certificado de garantía.

Revisar cuidadosamente el producto o servicio antes de cancelar.

Guardar copia de los anuncios y promociones, ya que son documentos útiles en caso de reclamos.

Revisar siempre la fecha de expiración de un producto antes de pagar.

La Acodeco reafirma que para esta temporada de compras se deben seguir las recomendaciones dadas. Ante cualquier denuncia sobre publicidad o incumplimiento de ofertas, venta de productos vencidos u otras irregularidades, los consumidores cuentan con el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi). Este sistema está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Se realizarán operativos de precios para las próximas acciones del fin del año.