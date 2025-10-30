EN VIVO | Lotería Fiscal: Conoce a los ganadores del segundo sorteo

El programa, creado para fomentar la cultura tributaria y contrarrestar la evasión fiscal, busca premiar a los contribuyentes que solicitan sus facturas al momento de realizar compras o contratar servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El segundo sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realiza este miércoles 30 de octubre, con un total de 110 mil dólares en premios distribuidos entre los consumidores participantes.

Más de 1 millón de sobres se depositaron en los buzones a nivel nacional. Además de los 4 niños encargados de revolver los sobres dentro de la piscina, también fueron autorizados adultos para ayudar a revolver debido a la cantidad de sobres que participan.

El programa, creado para fomentar la cultura tributaria y contrarrestar la evasión fiscal, busca premiar a los contribuyentes que solicitan sus facturas al momento de realizar compras o contratar servicios. Los participantes debían depositar sus facturas en sobres habilitados por la DGI para optar por uno de los 25 premios sorteados en esta segunda edición, los cuales se dividieron de la siguiente forma:

10 ganadores de 1,000 dólares

10 de 5,000 dólares

5 de 10,000 dólares

La iniciativa ha sido bien recibida por los panameños, quienes destacan la oportunidad de convertir sus compras cotidianas en una posibilidad de ganancia, mientras contribuyen al control fiscal del país.

