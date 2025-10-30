Empresas de recolección en San Miguelito mantienen a trabajadores en condiciones 'inhumanas', denuncia Mitradel

Las autoridades denunciaron que los colaboradores laboran en condiciones "inhumanas", sin baños adecuados, sin acceso a agua potable y con camiones apoyados sobre bloques, una práctica que, manifiestan, pone en riesgo sus vidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pese a seis inspecciones realizadas este año, las empresas Revisalud y Serviaseo S.A., encargadas de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, continúan sin cumplir las adecuaciones solicitadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), así lo dio a conocer la entidad este jueves 30 de octubre.

Las autoridades denunciaron que los colaboradores laboran en condiciones "inhumanas", sin baños adecuados, sin acceso a agua potable y con camiones apoyados sobre bloques, una práctica que, manifiestan, pone en riesgo sus vidas.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, encabezó un nuevo operativo de inspección en ambas empresas, donde señalan que se constató la falta de avances pese a los reiterados llamados del Mitradel.

“No se puede jugar con la salud ni con la seguridad de los trabajadores. Ellos realizan una labor esencial y merecen respeto y condiciones dignas”, dijo Muñoz durante el recorrido.

Según informó la titular de Trabajo, las empresas tienen un plazo de tres días para responder y subsanar las irregularidades detectadas. De no hacerlo, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Muñoz también indicó que el Mitradel se mantendrá vigilante ante el vencimiento del contrato entre Revisalud, Serviaseo y el Municipio de San Miguelito, con el fin de garantizar que los derechos laborales de los trabajadores no sean vulnerados.