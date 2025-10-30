Fiestas patrias 2025: Se refuerzan las medidas de seguridad de embarcaciones en Bocas del Toro

Las Autoridades Marítimas aumentan los controles en los muelles para proteger la seguridad de los viajeros durante las fiestas patrias que se realizaran en la provincia de Bocas del Toro.

Boca del Toro, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llevará a cabo operativos para supervisar el cumplimiento de las normativas de seguridad en embarcaciones, con el fin de incluir el uso obligatorio de los chalecos salvavidas.

El anuncio se dio por el administrador regional de la institución, mientras que los transportistas locales también expresaron su apoyo a las medidas de prevención, ya que los operativos se desarrollarán durante este fin de semana, coincidiendo con las celebraciones patrias que se darán en la provincia de Bocas del Toro.

Estas revisiones se concentrarán en los principales muelles de Boca del Toro, como Almirante, Chiriquí Grande e Isla Colón, lugar de mayor tráfico de pasajeros que se dirigen hacia la costa y las islas.

Indicó Jorge Chin, administrador regional de AMP, que las autoridades verificarán que las embarcaciones estén en buen estado y cuenten con chalecos salvavidas, extintores, luces de navegación, motores en buen estado y que las tripulaciones estén debidamente capacitadas para garantizar un viaje más seguro.

Estas medidas se implementan con el fin de proteger la vida de los pasajeros, prevenir accidentes en el mar y así asegurar que los viajes se puedan realizar con gran responsabilidad.

