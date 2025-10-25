Changuinola regula el manejo de desechos y advierte que habrá sanciones

La vigilancia del cumplimiento del decreto estará a cargo de los estamentos de seguridad , la Junta Comunal de Guabito y el Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Changuinola.

Changuinola, Bocas del Toro/Ante el incremento de vertederos improvisados y la acumulación de desechos en vías principales como la avenida 17 de Abril, el Municipio de Changuinola anunció la entrada en vigor de un nuevo decreto que regula el manejo de los residuos sólidos en el distrito.

Se trata del Decreto Municipal N.° 17, que establece sanciones económicas de 25 a 1,000 dólares para quienes arrojen basura o chatarra en las calles, ríos o lotes baldíos.

Como parte de la campaña de concienciación, las autoridades realizaron un volanteo informativo en diferentes puntos de la ciudad y anunciaron que recorrerán las comunidades para sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos.

La vigilancia del cumplimiento del decreto estará a cargo de los estamentos de seguridad, la Junta Comunal de Guabito y el Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Changuinola.

Las autoridades locales recordaron que Changuinola es una zona clave de tránsito hacia los principales destinos turísticos de Bocas del Toro, por lo que mantener una buena imagen urbana es fundamental.

Pidieron la colaboración de la ciudadanía para evitar que la basura continúe acumulándose en la vía pública.

Con información de Nixon Miranda