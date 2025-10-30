Polémica en Colón: solo participarán bandas independientes locales en el desfile del 5 de noviembre

Comerciantes colonenses expresaron su preocupación por el impacto económico que podría generar esta decisión, ya que anticipan menor afluencia de público y, en consecuencia, menos ventas durante la jornada.

Colón/Un total de 37 delegaciones han confirmado su participación en el desfile del 5 de noviembre en la provincia de Colón, fecha en la que se conmemora la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

De acuerdo con los organizadores, 25 centros escolares, 12 bandas independientes colonenses y dos agrupaciones invitadas —una proveniente de Estados Unidos y otra conformada por veteranos de la ciudad de Panamá— participarán en el evento.

El desfile iniciará a las 9:00 a.m. y recorrerá la ruta desde calle 13 y avenida Santa Isabel hasta el Puente Rojo de Plaza Milenio.

Sin embargo, la jornada se verá marcada por la ausencia de las bandas independientes del resto del país. El presidente de la Federación Panameña de Bandas Independientes, Isaías Barahona, confirmó que estas agrupaciones no asistirán al desfile en Colón.

“Históricamente, las bandas del interior nos han acompañado el 5 de noviembre, pero hemos expresado nuestra incomodidad con el tema de la ruta. La de Millennium Plaza no es favorable ni para las bandas de Colón”, explicó Barahona, señalando que muchas agrupaciones optarán por participar en los desfiles de Antón y Natá.

Comerciantes colonenses expresaron su preocupación por el impacto económico que podría generar esta decisión, ya que anticipan menor afluencia de público y, en consecuencia, menos ventas durante la jornada.

“Afectaría mucho la economía del colonense de a pie, porque cada 5 de noviembre se celebra una fecha que representa la sangre y el esfuerzo de esta provincia por la independencia del país”, señaló René Griffit.

Se espera la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de su equipo de gabinete.

Información de Néstor Delgado

