Fiestas Patrias: Terminal de Albrook se prepara para recibir a más de 60 mil pasajeros

Las autoridades de la terminal afinan los últimos detalles para garantizar un traslado seguro, ordenado y eficiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de las fiestas patrias, la Terminal Nacional de Transporte de Albrook se convierte nuevamente en uno de los puntos más concurridos del país, ya que miles de panameños aprovechan los días libres para viajar hacia distintas provincias del interior.

Mientras los usuarios se preparan para salir de la ciudad, las autoridades de la terminal afinan los últimos detalles para garantizar un traslado seguro, ordenado y eficiente.

El director de operaciones de la Terminal de Albrook, Gustavo Granado, explicó que en un día normal se registran aproximadamente 140 salidas de buses por hora, aunque en estas fechas el movimiento aumenta significativamente.

🔗Te puede interesar: Extienden aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el 3 de noviembre

“Durante el transcurso normal del diario vivir aquí en la terminal, tenemos un promedio de salida de aproximadamente 140 buses por hora. En algunos momentos salen con menos pasajeros, pero en esta ocasión saldrán con más, lo que garantiza la operatividad, además de la seguridad, la higiene y todas las demás virtudes que encuentran los usuarios cuando utilizan la terminal de transporte”, destacó Granado.

Las autoridades recomiendan a los viajeros adquirir sus boletos con anticipación y seguir las indicaciones del personal operativo, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el flujo de pasajeros.

La terminal cuenta con 42 prestatarias de servicio que ya se encuentran listas para atender la alta demanda de viajeros durante este fin de semana largo. Entre los destinos más concurridos se destacan Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas.

Se estima que solo este viernes 31 de octubre, más de 60 mil pasajeros se movilicen desde la Terminal de Albrook hacia diferentes puntos del país

Con información de Luis Mendoza