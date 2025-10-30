Extienden aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el 3 de noviembre

Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, se prevé incremento del oleaje y fuertes corrientes en las costas del Pacífico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) extendió el aviso de vigilancia por mar de fondo, que se mantendrá vigente desde las 12:01 p.m. del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre de 2025, debido al ingreso de oleajes provenientes del océano Pacífico.

Durante este periodo se espera un aumento en la altura de las olas, la intensidad del viento y la frecuencia de las corrientes marinas, lo que podría representar riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

En el Pacífico Central (Península de Azuero y Coclé), las olas alcanzarán entre 1.0 y 1.8 metros de altura, con vientos de 20 a 35 km/h y un periodo de olas entre 18 y 22 segundos.

En el Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá y costas de Darién), las olas variarán entre 0.8 y 1.4 metros, mientras que en el Pacífico Occidental (Chiriquí y sur de Veraguas), podrían llegar hasta 1.8 metros.

El Imhpa advirtió que estas condiciones generarán fuertes rompientes, corrientes de retorno y oleaje elevado en zonas costeras y turísticas, por lo que recomendó extremar precauciones y evitar ingresar al mar durante los próximos días.

Además, el Instituto solicitó a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones menores mantener vigilancia constante, ya que el fenómeno podría dificultar la navegación y aumentar el riesgo de incidentes en alta mar.