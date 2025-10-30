Inician investigación tras homicidio de un taxista en Altos de Los Lagos

Según cifras del Ministerio Público, hasta septiembre de 2025 , se han registrado 92 homicidios.

Colón/La violencia desmedida en la provincia de Colón sigue cobrando más víctimas. Este jueves 30 de octubre, a plena luz del día, se registró un nuevo homicidio.

En esta ocasión, la víctima fue un conductor de taxi.

El hecho violento se registró cuando el conductor pasaba por la torre H-31 de Altos de Los Lagos.

El hombre, de aproximadamente 31 años, fue sorprendido por su verdugo, que, sin mediar palabras, le propinó un impacto con arma de fuego en la cabeza.

A pesar de que fue atendido de forma inmediata, fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, en donde llegó sin signos vitales.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena, mientras llegaba personal del Ministerio Público, que iniciará una nueva investigación para ubicar al responsable de este homicidio.

Hasta el cierre de esta nota no se reporta ninguna aprehensión.

Según cifras del Ministerio Público, hasta septiembre de 2025, se han registrado 92 homicidios.

