Fiscalía aprehende a más de 20 miembros de una pandilla en Colón, mediante la operación Límite

Colón/Más de 20 personas presuntamente vinculadas a la pandilla “RG4L”Niños de Libia fueron aprehendidas hoy, martes, mediante la Operación Límite, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas) con unidades de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en la provincia de Colón.

Las diligencias se desarrollaron en horas de la madrugada en el corregimiento de Cristóbal Este, sector La Feria y Pueblo Nuevo, las mutis La Medalla Milagrosa y áreas aledañas, donde esta pandilla tiene el control territorial.

Nota relacionada: Hombre muere tras recibir un disparo en Altos de Los Lagos, Colón

La investigación que inició en el 2024, destaca que este grupo pandilleril tiene afinidad con la organización criminal Real Gansgter For Life-RG4L.

Mediante la operación Límite, se desarrollarán más de 40 diligencias de allanamientos, en los que también se ubicaron indicios relacionados con esta investigación.

Esta operación también incluyó una requisa en la cárcel pública de Colón, específicamente donde se encuentran detenidos miembros de esta organización, en búsqueda de indicios relacionados a esta causa.

A esta pandilla se le atribuyen delitos graves como homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas, privación de libertad, posesión ilícita de armas de fuego.