Hombre muere tras recibir un disparo en Altos de Los Lagos, Colón

Colón, Panamá/Un hombre murió este viernes tras recibir un disparo en el sector de Altos de Los Lagos, específicamente en la torre H-137 de los multifamiliares ubicados en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue impactada en el costado derecho y auxiliada por residentes del área, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se dictaminó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar la escena, mientras personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de Criminalística inició las diligencias de campo para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio.

Otro ataque armado deja un herido en Colón

Horas antes, otro hecho de violencia se registró en los predios de la calle 14 y 15, Avenida Domingo Díaz, también en la provincia de Colón, donde un hombre de aproximadamente 51 años resultó herido con arma de fuego.

Según los reportes, la víctima llegó a una casa recicladora para cambiar algunos artículos, y al bajar de su vehículo fue sorprendido por un atacante que le disparó por la espalda.

El hombre fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece en condición reservada.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en ambos casos.

