Colón: Ruptura de una tubería en Sabanitas afecta a comercios

Los comerciantes de Sabanita reportaron las pérdidas económicas que se dio y seis corregimientos en donde se quedan sin servicio temporalmente.

Sabanitas/Los moradores de Sabanitas, Colón, sufrieron una rotura de una tubería de ocho pulgadas. Este hecho se dio en la noche del jueves, provocando la inundación de locales comerciales en el centro de Sabanitas y afectando la movilidad en la zona.

Los comerciantes que fueron afectados aseguraron que sus ganancias del día se perdieron por completo, ya que la acumulación de agua impidió la apertura de sus negocios debido a que desmotivó la llegada de los clientes.

Según las declaraciones de Clariber Hernández, dio a conocer que ha sido un periodo en que los vendedores no han podido vender nada. Por otra parte, Olinda Fernández dijo que encontró el piso levantado y para ella fue imposible trabajar.

Juan Enciso, director regional del Idaan, informó que se encuentra reparando las tuberías junto en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la rehabilitación de la calzada, que sufrió una rajadura debido a la presión del agua.

La rotura también interrumpió el suministro de agua en seis corregimientos, mientras se llevaban a cabo los trabajos necesarios, en donde algunos comerciantes denunciaron que reportaron la fuga desde la medianoche, pero la ayuda no llegó a tiempo. Las autoridades están trabajando para restaurar el suministro de agua y evaluar los daños en las áreas afectadas.

Con información de Néstor Delgado.