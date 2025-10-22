Moonfest 2026 celebrará la diversidad cultural en Panamá y Colón

La primera jornada del festival se llevará a cabo el 11 de abril en Panamá Viejo, mientras que la segunda fecha será el 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Colón, Colón/El Moonfest 2026 se realizará en las provincias de Panamá y Colón, como un evento que busca fortalecer los lazos entre pueblos a través de la cultura, la gastronomía y el deporte, compartiendo las tradiciones de países como Indonesia, Turquía, India, Marruecos y otras naciones árabes presentes en el país.

“La economía creativa para nuestros artesanos y también tener un punto de convergencia para las diferentes culturas que se dan a conocer; el Moonfest trata mucho sobre la cultura asiática y oriental”, señaló Arianne Benedetti, viceministra de Cultura.

Los fondos recaudados durante la actividad serán destinados a programas de inclusión y educación, como parte del compromiso social del evento.

El objetivo principal del Moonfest 2026 es promover la cultura y las tradiciones, al tiempo que dinamiza la economía local y ofrece un espacio de encuentro para celebrar la diversidad cultural que caracteriza a Panamá.

Con información de Néstor Delgado