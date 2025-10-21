Auto colisionó con el tren Panamá-Colón, segundo incidente en menos de dos semanas

El incidente ocurrió en el cruce ferroviario del área mencionada y, por fortuna, solo se registraron daños materiales.

Colón, Panamá/En horas de la mañana de este martes se registró un nuevo accidente en el sector de Cuatro Altos, provincia de Colón, donde un auto colisionó con el tren de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el cruce ferroviario del área mencionada y, por fortuna, solo se registraron daños materiales. El conductor del automóvil resultó ileso, aunque su vehículo sufrió serios daños en la parte frontal.

Este hecho representa el segundo accidente en menos de dos semanas en el que se ve involucrado el tren Panamá–Colón, lo que ha despertado preocupación entre los residentes de la zona.

🔗También puedes leer: Mujer resulta herida tras ser arrollada por el tren en Colón

El incidente ocurre pocos días después de que una mujer de aproximadamente 45 años resultara gravemente herida tras ser arrollada por el tren en el mismo sector.

Según testigos, la víctima había descendido de un autobús y, en un momento de descuido, no advirtió la cercanía del tren, que la impactó de manera inmediata.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Colón acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla al Hospital Manuel Amador Guerrero. Las autoridades confirmaron que la mujer se encuentra en condición estable, aunque perdió varios dedos de un pie producto del accidente.

Con información de Néstor Delgado