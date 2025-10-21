UTP gradúa a 96 nuevos profesionales en Colón, incluyendo un doctor en Física

En esta promoción, el Centro Regional otorgó 13 títulos de maestría en áreas como Sistemas Logísticos y Operaciones con Especialización en Centros de Distribución, Informática Educativa y Seguridad Informática.

Colón/Un total de 96 estudiantes recibieron sus diplomas tras culminar estudios en programas de pregrado, técnicos, licenciaturas, maestrías y estudios avanzados, incluyendo un doctorado en Física, durante la ceremonia de graduación del Centro Regional de Colón, correspondiente a la Promoción 2024 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Durante el acto, la rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna Caicedo, exhortó a los nuevos profesionales a observar las tendencias de las economías emergentes y líderes globales, que impulsan el desarrollo a través de la tecnología y la innovación.

Por su parte, la directora del Centro Regional de Colón, Lcda. Evet Clachar Smith, destacó el esfuerzo de esta generación de egresados que superó los desafíos impuestos por la pandemia, resaltando su resiliencia y el talento característico de la juventud colonense.

En esta promoción, el Centro Regional otorgó 13 títulos de maestría en áreas como Sistemas Logísticos y Operaciones con Especialización en Centros de Distribución, Informática Educativa y Seguridad Informática. De acuerdo con la entidad, los estudiantes del Capítulo de Honor fueron:

Josué Javier Aikman Rodríguez , Licenciado en Mecánica Industrial

, Licenciado en Mecánica Industrial Michelle Hems , Licenciada en Operaciones Marítimas y Portuarias

, Licenciada en Operaciones Marítimas y Portuarias José Antonio Hamilton Rodríguez, Licenciado en Mecánica Industrial

Con esta ceremonia, la UTP supera los 5,700 egresados en carreras de ingeniería, tecnología y posgrado.