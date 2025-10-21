Obispo de Colón advierte sobre corrupción y desempleo durante misa del Cristo Negro de Portobelo

Portobelo, Colón/En una iglesia completamente llena, el obispo de la diócesis de Colón y Kuna Yala, Manuel Ochogavía, pronunció en la homilía principal de la celebración de Cristo Negro de Portobelo un fuerte llamado de atención al país.

Ante cientos de fieles que llegaron incluso caminando desde Sabanitas y cumpliendo mandas de rodillas o con velas en la espalda, el prelado abordó temas que atraviesan la realidad nacional: la falta de justicia, de empleo, de medicamentos y de salud pública.

La justicia sigue ciega, muda y atada, sirviendo a los intereses de aquellos que sólo quieren seguir lucrando a costa del dolor de cada uno de nosotros que clamamos”, expresó Ochogavía, provocando aplausos y vítores dentro del templo.

El obispo fue tajante al rechazar cualquier intento de perdonar a quienes han cometido actos de corrupción.

Un pueblo expoliado, con una justicia fracasada... y ahora quieren darle perdón a todos los que han robado en este país. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Aquí se roba y nada pasa. Ahora hay que perdonarlos”, dijo enérgicamente durante su mensaje.

Ochogavía también criticó la situación económica y sanitaria del país. “Aquí hay mucha gente que viene hoy a pedir trabajo porque no lo hay. Aquí hay mucha gente que ha venido hoy a pedir salud porque no la hay”, afirmó.

Cuestionamientos sociales y ambientales

En su intervención, el obispo mencionó temas ambientales y de desarrollo, refiriéndose al proyecto de río Indio impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), así como la posible reactivación de la mina ubicada entre Coclé y Colón, expresando preocupación por sus impactos sociales y ecológicos.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación de los feligreses, que colmaron el templo de Portobelo en una de las jornadas religiosas más concurridas del año. “La Iglesia no va a ser un intermediario entre los corruptos y el pueblo”, advirtió, generando una fuerte respuesta del público que gritaba consignas de justicia y esperanza.

Cabe señalar que Portobelo, que fue designado por la Organización Mundial del Turismo en 2024 como uno de los 55 mejores destinos rurales del mundo, enfrenta el reto de consolidar su potencial turístico y cultural. Según Aronategui, esto requiere políticas públicas con enfoque territorial que incentiven el empleo juvenil y fortalezcan el turismo religioso durante todo el año.

Con información de Nicanor Alvarado.