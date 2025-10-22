Tranque descomunal paralizó la capital: Miles de afectados sin causa específica

Ciudad de Panamá, Panamá/Una jornada de caos vehicular paralizó la capital panameña la tarde y noche de este miércoles, cuando un tranque "descomunal" afectó severamente importantes arterias viales, dejando a miles de conductores atrapados por horas.

Vías principales como Calle 50, Punta Pacífica y la Avenida Balboa se convirtieron en un embudo, inmovilizando el tránsito, situación que, según las autoridades, fue inusual para un día miércoles.

Luciano Bejarano, subdirector de Operaciones de Tránsito, catalogó la situación como "inusual o poco habitual" y lamentó la magnitud de la congestión. A pesar de la severidad del colapso, Bejarano argumentó que no había una causa específica que justificara el tranque.

El subdirector señaló que el tráfico pudo haber sido exacerbado por una combinación de factores, entre ellos:

La lluvia vespertina que se registró en la ciudad.

El mal manejo y la desobediencia de algunos conductores a las normas de tránsito y las señalizaciones.

La desesperación generalizada que llevó a un manejo inadecuado.

"Lo correcto es que avancen conforme a la señalización y el respeto al semáforo", enfatizó Bejarano, quien también descartó que el tranque fuera producto de un accidente de tránsito mayor.

El colapso provocó la frustración de la ciudadanía. Conductores consultados por TVN Noticias relataron que llevaban "horas en medio del tranque". El desespero fue tal que numerosos usuarios de metrobuses optaron por bajarse de las unidades y caminar a lo largo de las vías congestionadas para poder llegar a sus destinos.

Inspectores de Tránsito fueron desplegados en múltiples puntos para intentar regularizar el flujo y orientar a los conductores. A última hora de la noche, el subdirector aseguró que las unidades estaban trabajando para controlar la situación y retornar la circulación a la normalidad.

Con información de Yenny Caballero