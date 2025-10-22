Comercios de San Miguelito deben cumplir con fumigaciones periódicas, advierte Municipio

Los comercios que elaboren, vendan o almacenen productos alimenticios o bebidas como restaurantes, panaderías, hoteles, carnicerías y supermercados deberán realizar fumigaciones cada dos meses.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de San Miguelito reiteró a través de un comunicado oficial la obligatoriedad de realizar fumigaciones periódicas en todos los locales comerciales del distrito, en cumplimiento del Acuerdo Municipal N.º 41 del 20 de julio de 1993.

Según lo establecido por esta normativa, los comercios que elaboren, vendan o almacenen productos alimenticios o bebidas como restaurantes, panaderías, hoteles, carnicerías y supermercados deberán realizar fumigaciones cada dos meses. Por su parte, los negocios dedicados a la venta de mercancía seca, muebles, talleres y actividades similares deberán hacerlo cada tres meses.

“El cumplimiento de esta disposición tiene como objetivo garantizar la salubridad, la seguridad y el bienestar de la población del distrito, así como mantener condiciones higiénicas adecuadas en los comercios que brindan servicios a la comunidad”, señaló la Alcaldía en un comunicado difundido en redes sociales.

Así mismo, se exhorta a los propietarios de los establecimientos a mantener vigente su certificado de fumigación, requisito indispensable para el funcionamiento legal del negocio.

Con este recordatorio, la administración municipal busca fortalecer el compromiso colectivo hacia un distrito más limpio, saludable y seguro.