Grupos delincuenciales impiden fumigación en zonas críticas por dengue en San Miguelito

San Miguelito/La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, alertó una vez más sobre el comportamiento creciente de los casos de dengue en el distrito, señalando que los corregimientos con mayor incidencia siguen siendo Belisario Porras, Belisario Frías y Arnulfo Arias.

Centella Polanco hizo un enérgico llamado a los grupos delincuenciales que operan en esas zonas, tras denunciar que han impedido el ingreso del personal de salud para realizar labores de fumigación e inspección.

Los grupos delincuenciales deben entender que nosotros, como salud, tenemos que entrar a hacer las fumigaciones, a hacer las inspecciones, porque ahora mismo hay un tema de salud que está impactando al país, que es el dengue. No se pueden poner a amenazar a los funcionarios, porque nosotros tenemos que ir a ver esos casos y tenemos que atender esas quejas”, manifestó.

Desde julio pasado, San Miguelito se mantiene en alerta amarilla por dengue, con un reporte, hasta ese momento, de 1,379 casos acumulados en lo que va del año. Según las autoridades, unas 10 personas se encuentran en estado grave. Aunque no se ha confirmado oficialmente si hay fallecidos, la situación es considerada compleja.

El llamado de las autoridades es claro: se pide a las pandillas que permitan el ingreso del personal de salud para que pueda cumplir con su labor de proteger a la comunidad, incluyendo a sus propios miembros y familias.

El problema de seguridad en San Miguelito se ha agravado en paralelo. El pasado 11 de julio, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se reunió con la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, debido al alarmante incremento de homicidios en la zona durante los primeros seis meses del año.

Según cifras del Ministerio Público, entre enero y junio de 2025 se han registrado 274 homicidios a nivel nacional, de los cuales 52 ocurrieron en San Miguelito, lo que representa casi el 20% del total nacional concentrado en un solo distrito.

“Las estadísticas muestran un incremento de criminalidad en San Miguelito, específicamente en el caso de los homicidios, que es lo que más nos llama la atención y nos preocupa, y por esa razón estamos aquí para coordinar con las autoridades de la comunidad”, declaró Ábrego en aquella ocasión.

Mientras tanto, las autoridades de salud reiteran la importancia de que la población mantenga limpios sus entornos para evitar criaderos de mosquitos, y así proteger a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, frente al aumento sostenido de enfermedades respiratorias y vectoriales en la región.

Con información de Hellen Concepción