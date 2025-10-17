Aprehende a una persona con arma de fuego en Buena Vista, Colón

Operativo policial permitió el decomiso de una pistola calibre 9 milímetros y municiones.

Durante un operativo realizado en el sector de Buena Vista, provincia de Colón, unidades policiales aprehendieron a una persona y decomisaron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con sus respectivas municiones.

Esta acción forma parte de las estrategias operativas para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el porte ilegal de armas en la región.

El aprehendido fue remitido a las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones correspondientes.

