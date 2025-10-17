Aprehenden a una pareja por delitos sexuales contra una niña en Veraguas; prestaban servicio de cuidados

Ciudad de Panamá/La Sección de Delitos Sexuales del Ministerio Público en la provincia de Veraguas capturó a dos personas vinculadas al delito de actos libidinosos y corrupción de menores. Se trata de una pareja vinculada de manera directa a una niña de 11 años como sus cuidadores.

Por este caso se ha iniciado una investigación exhaustiva, pero desde el Ministerio Público se está haciendo el llamado a la población a hacer denuncias de hechos que puedan vulnerar la integridad y derechos de los niños y adolescentes. "Invitamos a toda la ciudadanía a que presente las denuncias respectivas con el objetivo de que el Ministerio Público investigue para verificar si efectivamente hay un delito y la vinculación de las personas responsables", solicitó un funcionario de la institución.

Además de la aprehensión de estos individuos, que permanecen en custodia a la espera de una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en donde se determinará la medida cautelar más apropiada según la naturaleza del caso, el Ministerio Público realizó allanamientos en busca de indicios que puedan demostrar el delito en perjuicio de la menor.

Información de Ney Castillo

