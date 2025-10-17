Consumidores denuncian malas prácticas en hoteles y agencias de paquetes vacacionales
Falta de información y cláusulas abusivas encabeza las quejas de consumidores contra hoteles y planes de vacaciones.
Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió un total de 59 quejas formales contra hoteles y planes de vacaciones, de enero a septiembre de 2025, por una cantidad de $ 316,875.91.
De acuerdo con el informe de la institución, las principales quejas fueron debidas a 22 por falta de información, 16 por cláusulas abusivas, 6 por devolución de dinero, 5 por incumplimiento de contrato, 5 por infracciones de servicios y 4 por resolución de contrato.
Durante este mismo periodo, 44 quejas fueron resueltas a favor de los consumidores, por un monto de $235,431.63.
Acodeco recomienda a los consumidores leer cuidadosamente los contratos antes de firmar y verificar que toda información esté clara y completa; también sugiere
- No dejarse llevar por ofertas engañosas o demasiado buenas para ser ciertas.
- No entregar la tarjeta de crédito si no se está seguro de la transacción
- Solicitar referencia de la empresa y revisar opiniones en línea.
- Guardar toda la documentación firmada o entregada.
- Consultar las estadísticas y antecedentes de proveedores en el sitio web.
- Exigir que toda promesa verbal quede por escrito antes de firmar.
Según el informe estadístico de la Acodeco, desde el año 2006 hasta septiembre de 2025 ha registrado $ 2,132 casos relacionados con hoteles y planes vacacionales por una cuantía de $ 8,666,097.98.
La Acodeco reafirma su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y de promover prácticas comerciales transparentes y responsables.
