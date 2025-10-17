Consumidores denuncian malas prácticas en hoteles y agencias de paquetes vacacionales

Falta de información y cláusulas abusivas encabeza las quejas de consumidores contra hoteles y planes de vacaciones.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió un total de 59 quejas formales contra hoteles y planes de vacaciones, de enero a septiembre de 2025, por una cantidad de $ 316,875.91.

De acuerdo con el informe de la institución, las principales quejas fueron debidas a 22 por falta de información, 16 por cláusulas abusivas, 6 por devolución de dinero, 5 por incumplimiento de contrato, 5 por infracciones de servicios y 4 por resolución de contrato.

Durante este mismo periodo, 44 quejas fueron resueltas a favor de los consumidores, por un monto de $235,431.63.

Acodeco recomienda a los consumidores leer cuidadosamente los contratos antes de firmar y verificar que toda información esté clara y completa; también sugiere

No dejarse llevar por ofertas engañosas o demasiado buenas para ser ciertas.

No entregar la tarjeta de crédito si no se está seguro de la transacción

Solicitar referencia de la empresa y revisar opiniones en línea.

Guardar toda la documentación firmada o entregada.

Consultar las estadísticas y antecedentes de proveedores en el sitio web.

Exigir que toda promesa verbal quede por escrito antes de firmar.

Según el informe estadístico de la Acodeco, desde el año 2006 hasta septiembre de 2025 ha registrado $ 2,132 casos relacionados con hoteles y planes vacacionales por una cuantía de $ 8,666,097.98.

La Acodeco reafirma su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y de promover prácticas comerciales transparentes y responsables.

Te puede interesar. Desfile de Navidad Panamá 2025: Inversión podría superar los $6 millones con aportes de la empresa privada