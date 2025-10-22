Se desploma parte de losa en escuela San Vicente de Paúl en Colón, funcionaria resulta herida

Las autoridades educativas suspendieron las clases por un día, mientras los equipos técnicos y de emergencia realizan las revisiones en el plantel.

Colón, Panamá/Un pedazo de losa de uno de los pasillos principales de la escuela San Vicente de Paúl, en la provincia de Colón, se desplomó este miércoles, dejando como resultado a una funcionaria herida.

La trabajadora manual del plantel fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones sufridas tras el incidente.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos, quienes acordonaron el área afectada con cinta amarilla para evitar el paso de estudiantes y personal administrativo, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

La directora regional de Educación, Rosa Martínez, confirmó que “se dio el desplome de un pedazo de viga dentro del centro educativo, que impactó a una de las funcionarias, quien actualmente se encuentra recibiendo atención médica en el hospital”.

Martínez aclaró que solo la funcionaria resultó lesionada, aunque una menor que presenció el accidente sufrió una crisis nerviosa y también fue trasladada al hospital. La estudiante ya se encuentra estable y en su hogar.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que ha enviado personal del departamento de mantenimiento para realizar la evaluación estructural del edificio.

Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron las clases por un día, mientras los equipos técnicos y de emergencia realizan las revisiones en el plantel. No obstante, el Meduca indicó que se espera nueva información para determinar si la suspensión se extenderá en los próximos días.

Con información de Néstor Delgado