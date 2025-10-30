Inundación en playa Santa Clara por desbordamiento de una quebrada

Las autoridades locales y los equipos de respuesta permanecen en el área, enfocados en la evaluación exhaustiva de daños y el levantamiento de datos para coordinar la asistencia necesaria a los damnificados.

Coclé/La tarde de este jueves, la comunidad de playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, se vio afectada por una inundación inusual que impactó gravemente la escuela local, múltiples viviendas y comercios. El evento fue provocado por la crecida y posterior desborde de una quebrada en la zona costera.

Según el relato de los residentes, este desbordamiento es un fenómeno que "no se había presentado desde hace mucho tiempo", lo que subraya la magnitud de la emergencia. El agua superó el cauce de la quebrada, afectando rápidamente:

La escuela de la comunidad.

Numerosas viviendas en áreas bajas.

Los ranchos y estructuras comerciales ubicados en la zona de playa.

Ante la emergencia, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se trasladó al sitio. Sus equipos iniciaron de inmediato el seguimiento y la verificación de damnificados, realizando un censo preliminar para cuantificar el total de personas afectadas.

De manera simultánea, los propios lugareños comenzaron las arduas labores de limpieza. Propietarios de comercios y residentes, incluyendo muchos adultos mayores, trabajaron para retirar el agua de sus casas y resguardar las pertenencias.

A pesar de que existía un aviso de prevención por fuertes oleajes de mar de fondo, pescadores locales indicaron que el mar se percibía "tranquilo". La comunidad atribuye de forma unánime las severas afectaciones a la repentina y violenta crecida de la quebrada en la costa, desvinculando la causa directa de un fenómeno marino.

Las autoridades locales y los equipos de respuesta permanecen en el área, enfocados en la evaluación exhaustiva de daños y el levantamiento de datos para coordinar la asistencia necesaria a los damnificados.

