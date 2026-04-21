CSS realiza primera osteotomía rotacional de alta complejidad en Veraguas

El paciente sufría deformidades óseas que limitaban de manera considerable el movimiento de su mano, afectando tanto sus actividades cotidianas como su desempeño laboral.

Veraguas/La Caja de Seguro Social (CSS) alcanzó un avance significativo en la atención médica especializada al realizar, por primera vez en la provincia de Veraguas, una osteotomía rotacional de alta complejidad. El procedimiento permitió devolver la funcionalidad y movilidad de la mano a un joven de 22 años que presentaba severas secuelas tras un trauma.

El paciente sufría deformidades óseas que limitaban de manera considerable el movimiento de su mano, afectando tanto sus actividades cotidianas como su desempeño laboral. Ante este cuadro, el equipo médico optó por una intervención quirúrgica enfocada en restaurar la estructura ósea y preservar la funcionalidad de la extremidad.

La cirugía se llevó a cabo en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez y fue liderada por el ortopeda y traumatólogo Javier González. El procedimiento consistió en realizar un corte controlado del hueso, seguido de su reposicionamiento, con el objetivo de corregir la deformidad y mejorar la movilidad de la mano.

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Para garantizar la precisión de la intervención, se utilizó tecnología de imagen avanzada como el Arco en C, que permitió visualizar en tiempo real la alineación ósea. Este recurso facilitó una cirugía mínimamente invasiva, que además se efectuó de forma ambulatoria, permitiendo que el paciente fuera dado de alta el mismo día.

Este hito no solo representa una mejora directa en la calidad de vida del paciente intervenido, sino que también refuerza la capacidad resolutiva de la CSS en la región.

Con este tipo de procedimientos, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez se posiciona como un referente en cirugía ortopédica avanzada en la provincia de Veraguas.