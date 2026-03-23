CSS activa plan con formación local y reclutamiento internacional para enfrentar déficit de especialistas

Con este plan, la CSS busca atender de manera estructural el déficit de especialistas, mediante una estrategia que integra la formación de nuevos profesionales, la atracción de talento internacional y la optimización del recurso humano.

La Caja de Seguro Social puso en marcha un plan que combina la formación local con la captación internacional de talento, con el objetivo de cubrir el déficit de médicos especialistas en el país, especialmente en zonas de difícil acceso.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, informó que actualmente se mantienen abiertas 53 plazas para médicos especialistas que culminan su internado, así como 10 posiciones para subespecialistas. Además, se ofrecen 31 cupos para médicos generales interesados en continuar su formación en el extranjero, con licencia y goce de sueldo.

De forma paralela, la institución lanzó una convocatoria dirigida a médicos especialistas, tanto nacionales como extranjeros, interesados en laborar a tiempo completo o parcial en distintas regiones y unidades ejecutoras del país. Según adelantó el funcionario, ya se han recibido las primeras cinco hojas de vida de médicos extranjeros interesados en aplicar a estas plazas.

“Lo que estamos haciendo es promover la convocatoria a nivel internacional, especialmente en México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador, para evaluar cuántos médicos responden a nuestro llamado”, explicó Mon Vásquez.

El director añadió que la apertura a especialistas extranjeros responde a la falta de respuesta en convocatorias anteriores. “Hemos hecho seis convocatorias y no hemos recibido retroalimentación suficiente para llenar las plazas disponibles. Por ello, utilizamos la Ley 89 de 2013, que permite, con autorización del Ministerio de Salud, el reclutamiento de médicos especialistas y subespecialistas del extranjero”, indicó.

Con este plan, la CSS busca atender de manera estructural el déficit de especialistas, mediante una estrategia que integra la formación de nuevos profesionales, la atracción de talento internacional y la optimización del recurso humano disponible, con miras a mejorar el acceso a los servicios de salud en todo el país.