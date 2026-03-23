'No es una moda es una necesidad': Diputados proponen teletrabajo y clases virtuales para aliviar carga económica

Algunos diputados de la Asamblea Nacional alzaron su voz durante el periodo de incidencia para pedir la implementación del teletrabajo y clases virtuales, como medidas para enfrentar los efectos del alza en los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente.

El diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, instó a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, a aplicar la Ley 126 de 18 de febrero de 2020, que regula el teletrabajo en Panamá. A su juicio, esta modalidad permitiría a los ciudadanos generar un ahorro inmediato al reducir gastos y evitar desplazamientos largos.

"No es una moda, es una necesidad", enfatizó Pérez Barboni.

En la misma línea, la diputada Walkiria Chandler, de la coalición Vamos, sostuvo que las respuestas a la situación están en manos del Estado, por lo que cuestionó qué medidas concretas se implementarán, mencionando opciones como horarios escalonados, teletrabajo o el aumento en la frecuencia del transporte público.

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Por su parte, el diputado Manuel Chen afirmó que es necesario retomar el teletrabajo ante el incremento sostenido del combustible y el costo de la canasta básica.

“Hoy la gasolina y el diésel están golpeando duramente los bolsillos de todos los panameños. El pueblo ya no aguanta más; cada aumento representa un sacrificio para las familias”, expresó.

Chen también solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que, en los puestos donde sea viable, se implemente el teletrabajo al menos dos veces por semana en el sector público, además de incentivar al sector privado a adoptar esta medida como una forma de aliviar la carga económica diaria. Asimismo, planteó que escuelas y universidades consideren el regreso a clases virtuales.

Desde el Partido Revolucionario Democrático, el diputado Jairo Salazar advirtió que el aumento del combustible es un problema que requiere atención urgente. Señaló que antes llenar el tanque costaba 60 dólares y ahora asciende a 90.

El diputado fue enfático en que, si el gobierno no contempla subsidios, deben buscarse alternativas para apoyar a la población. En ese sentido, hizo un llamado a convocar una reunión urgente con el ministro de Comercio.

Los diputados se suman a la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, que días atrás sugirió el teletrabajo como una de las soluciones para enfrentar el aumento en los precios de los combustibles y las consecuencias que esto acarrea.