Crean el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger biodiversidad en Colón

El área protegida cuenta con una extensión de más de 16 mil hectáreas y se localiza entre los corregimientos de Salamanca y Puerto Pilón.

El Gobierno de Panamá oficializó la creación del Parque Nacional Sierra Llorona, un área protegida ubicada en los distritos de Colón y Portobelo, en la provincia de Colón, con el objetivo de conservar ecosistemas estratégicos y garantizar la protección de la biodiversidad.

La medida fue establecida mediante un decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Ambiente, en el que se integra este nuevo espacio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), reforzando los compromisos del país en materia ambiental y desarrollo sostenible.

El área protegida cuenta con una extensión de más de 16 mil hectáreas y se localiza entre los corregimientos de Salamanca y Puerto Pilón. Su creación responde a la necesidad de resguardar una zona considerada clave por su riqueza ecológica, al funcionar como un corredor biológico entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo.

De acuerdo con el decreto, el parque alberga ecosistemas de alto valor, incluyendo bosques maduros, ríos y hábitats esenciales para especies amenazadas como el jaguar, el tapir centroamericano y el águila harpía, además de una amplia diversidad de flora y fauna.

Entre los principales objetivos del Parque Nacional Sierra Llorona se encuentran la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos, el mantenimiento de la conectividad ecológica y la promoción de la investigación científica, el turismo sostenible y la educación ambiental.

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El documento también establece una serie de prohibiciones dentro del área protegida, entre ellas:

La tala

La caza

La contaminación de fuentes hídricas

La introducción de especies invasoras

Cualquier actividad extractiva o comercial no autorizada

La minería

El desarrollo de infraestructuras sin estudios de impacto ambiental aprobados

Asimismo, se dispone que cualquier proyecto que pueda generar afectaciones ambientales deberá someterse a un proceso obligatorio de evaluación de impacto ambiental, bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente, que podrá exigir medidas de mitigación, compensación y restauración.

El decreto subraya que las tierras y recursos naturales dentro del parque son bienes de dominio público, por lo que queda prohibida su adjudicación o apropiación privada. En ese sentido, los propietarios o poseedores dentro del área deberán cumplir estrictamente con las normas ambientales y adoptar medidas de conservación.

Como parte de la gestión del parque, el Ministerio de Ambiente tendrá un plazo máximo de 24 meses para elaborar e implementar un plan de manejo que regule las actividades y garantice la protección integral del área.

La creación del Parque Nacional Sierra Llorona se enmarca en compromisos internacionales asumidos por Panamá, como la iniciativa global 30x30, que busca proteger al menos el 30% del territorio terrestre y marino para el año 2030, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas.