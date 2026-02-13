Panamá actualiza los límites del Parque Nacional Darién tras más de una década de consultas

Las autoridades buscan reforzar la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del país y de la región mesoamericana.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional oficializó la actualización de los límites del Parque Nacional Darién, tras culminar un amplio proceso de consulta pública que se extendió por más de una década.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 3 del 31 de diciembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial No. 30442-A del 13 de enero de 2026. La actualización se realizó bajo la administración del presidente José Raúl Mulino y la gestión del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Según la entidad, la iniciativa se desarrolló con apego a la normativa ambiental vigente e incluyó análisis técnicos, revisiones jurídicas y múltiples consultas ciudadanas en el área protegida, así como espacios de diálogo con comunidades y autoridades locales. El proceso garantizó sustento legal y una amplia participación territorial durante más de diez años.

El decreto reafirma y fortalece al Parque Nacional Darién como área protegida de la República de Panamá, establece formalmente su pertenencia al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y mantiene su categoría de manejo como Parque Nacional.

Con esta actualización, las autoridades buscan reforzar la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del país y de la región mesoamericana, asegurando la protección de su biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brinda, además de reiterar su valor como patrimonio natural de la nación.

El Ministerio de Ambiente informó que continuará coordinando acciones con las comunidades vinculadas al parque y su zona de amortiguamiento, a fin de garantizar la protección y conservación de esta reserva natural en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

