Ministra Molinar aclara que presupuesto de capacitación de docentes no incluía almuerzo

Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al plan de capacitación docente de verano, luego de que gremios magisteriales criticaran tanto el costo del programa como el tema de la alimentación durante las jornadas.

Las dudas se intensificaron tras declaraciones del viceministro, donde se mencionó que se había brindado comida a los docentes participantes, mientras imágenes difundidas por algunos asistentes indicaban que los propios educadores habían cubierto esos gastos.

Ante la polémica, la ministra ofreció disculpas por lo ocurrido. “Yo quiero primero ofrecer disculpas, él es un ser humano como todos y nos equivocamos. Una pregunta mal entendida recibió una respuesta mal planteada”, expresó.

Molinar también rechazó la cifra de 17 millones de dólares que circuló públicamente. “No hay tal 17 millones de dólares que han dicho; la capacitación costó 1.2 millones. Estamos hablando de 156 sedes a nivel nacional, más de 1,200 capacitadores, más de 42 mil docentes capacitados y si en esta capacitación masiva no se dio almuerzo, porque la norma no lo permite”, afirmó.

La titular de Educación explicó que la normativa vigente establece limitaciones en cuanto a la provisión de alimentos cuando las capacitaciones se desarrollan en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. No obstante, insistió en que el enfoque principal ha sido optimizar los recursos.

“Nosotros estamos intentando estirar cada dólar de la institución. Este año tenemos un plan agresivísimo de capacitaciones y para que la plata alcance, tenemos que reducir los gastos”, sostuvo.

Molinar detalló que el ministerio enfrenta múltiples frentes de inversión en formación: el programa de Entrapares, la escuela de liderazgo para directores y supervisores, la segunda etapa del rediseño curricular y el fortalecimiento de la formación técnica.

“Si queremos hacerlo todo, tenemos que estirar cada dólar y usarlo bien para que funcione”, concluyó.

La capacitación docente de verano forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para fortalecer las competencias pedagógicas de los educadores antes del inicio del nuevo año escolar, en medio de un contexto de exigencias presupuestarias y demandas gremiales.

Con información de Nicanor Alvarado.