Médicos llaman a no descuidar tratamientos por enfermedades crónicas durante el Carnaval

Panamá/Desde las 8:00 de la mañana de este viernes, la Alcaldía de Panamá se convirtió en un punto de atención y prevención médica con la realización de una feria de salud previa a los cuatro días de Carnaval.

La jornada incluye servicios de medicina general, odontología, psicología, entre otras especialidades, con el objetivo de orientar a la población sobre el cuidado de su salud durante las festividades. Además, se realizaron recordatorios especiales para aquellas personas que padecen condiciones crónicas, a fin de que no suspendan sus tratamientos durante los días festivos.

Uno de los médicos participantes hizo énfasis en la importancia del control en pacientes con enfermedades crónicas. “El paciente que es diabético, hipertenso o asmático que mantenga su tratamiento, se haga los laboratorios de control, tenga o no síntomas, para que no se le complique esta enfermedad crónica”, advirtió.

El doctor también alertó sobre los riesgos que se están observando con frecuencia. “Se están dando muchas crisis hipertensivas que te llevan a derrames, infartos, hipoglicemia si eres diabético e infecciones bacterianas”, señaló, subrayando la necesidad de prevención.

Durante la feria se recomendó a la ciudadanía preparar su “kit carnavalero” con insumos básicos para el cuidado personal. Entre ellos, artículos para la hidratación, protección contra quemaduras solares y medicamentos básicos para el dolor y afecciones estomacales.

La actividad busca que, en medio de la alegría y las celebraciones, los ciudadanos mantengan la responsabilidad con su salud y eviten complicaciones que puedan empañar los días festivos.

Con información de María De Gracia.