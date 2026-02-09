Colón estrena nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Manuel Amador Guerrero

Durante la inauguración, el funcionario también se refirió al antiguo hospital Manuel Amador Guerrero , indicando que aún no existe una decisión tomada sobre su futuro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pacientes renales de la provincia de Colón ya cuentan con una nueva sala de hemodiálisis en el recientemente inaugurado Hospital Manuel Amador Guerrero. La instalación cuenta con 32 máquinas adicionales a las 20 que ya operan en el Centro de Atención Integral de Pacientes Renales (Caipar) de la policlínica Hugo Spadafora Franco.

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló que con esta nueva sala los pacientes podrán recibir atención a tiempo y con eficacia, y aseguró que se cuenta con todos los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.

Mon recalcó que la intención es que la nueva sala funcione como respaldo del Caipar, complementándose mutuamente para garantizar una atención continua y eficiente a los pacientes renales.

Durante la inauguración, el funcionario también se refirió al antiguo hospital Manuel Amador Guerrero, indicando que aún no existe una decisión tomada sobre su futuro. “No se ha tomado una decisión precisa sobre el hospital anterior; lo que sí es cierto es que la decisión que se tome irá en beneficio de todos los asegurados y del fortalecimiento del sistema de prestaciones de salud de la CSS”, afirmó.

Con información de Néstor Delgado