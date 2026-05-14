MOP avanza en construcción de puentes para mejorar conectividad en comunidades apartadas

Estas estructuras son instaladas bajo guías de buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto sobre los afluentes y adaptándose a las condiciones de cada zona.

Panamá/La construcción de puentes vehiculares y peatonales en comunidades apartadas del país continúa avanzando mediante un esfuerzo desarrollado directamente por personal técnico y cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), utilizando equipos institucionales y soluciones modulares permanentes que buscan mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad a cientos de familias.

La ingeniera Itabé Medina, asesora técnica del despacho superior y directora de Puentes del MOP, informó que durante este mes de mayo serán inaugurados siete puentes construidos por personal y equipo de la institución, mientras continúan los trabajos para culminar otras estructuras en diferentes regiones del país.

Entre las obras más destacadas se encuentran los puentes sobre el río Chucunaque, en la provincia de Darién. Uno de ellos se desarrolla en Lajas Blancas y es considerado el puente más largo instalado por la Oficina de Puentes del MOP, con una longitud de 70 metros.

Además, avanzan los trabajos de otro puente que beneficiará a las comunidades de Chatí y Punuloso.

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La funcionaria explicó que estas estructuras son instaladas bajo guías de buenas prácticas ambientales, reduciendo el impacto sobre los afluentes y adaptándose a las condiciones de cada zona, tomando en cuenta el nivel de tráfico vehicular y la capacidad de carga requerida.

Medina señaló que la meta anual del MOP es instalar entre 30 y 40 puentes vehiculares y peatonales en todo el país. En lo que va del año ya se han completado 15 estructuras y se prevé iniciar próximamente otros nueve proyectos.

Añadió que el ministro del MOP impulsa la contratación de más personal para fortalecer las cuadrillas de trabajo y atender simultáneamente proyectos en áreas de difícil acceso.

Actualmente, tres puentes se encuentran en fase final de construcción en la comarca Ngäbe Buglé, donde las cuadrillas permanecen durante meses alejadas de sus hogares debido a las complejas condiciones logísticas y de acceso.

Entre los puentes culminados y próximos a inaugurar se encuentran: