Sin puente y con riesgo diario, así viven quienes dependen del 'carricoche' en Parita

La escena se repite cada día. Personas que, con cautela, se suben al 'caricoche' y avanzan sobre el agua, conscientes de que cualquier fallo podría poner en peligro sus vidas.

Parita, Herrera/A pocos minutos del centro de Parita, en la provincia de Herrera, cruzar el río no es un acto cotidiano cualquiera; es una prueba de necesidad, ingenio y riesgo. Allí, donde debería haber un puente, los pobladores han creado su propia solución, un rudimentario sistema al que llaman “carricoche”.

Se trata de una estructura improvisada que se desliza sobre el río Parita y que permite a agricultores, ganaderos y estudiantes llegar al otro lado para cumplir con sus actividades diarias. No hay otra alternativa cercana. Para muchos, ese trayecto de apenas minutos representa la diferencia entre asistir a clases, trabajar la tierra o quedarse aislados.

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La escena se repite cada día. Personas que, con cautela, se suben al carricoche y avanzan sobre el agua, conscientes de que cualquier fallo podría poner en peligro sus vidas. El riesgo es constante y forma parte de la rutina de una comunidad que ha tenido que adaptarse ante la ausencia de infraestructura básica.

El ingenio de los residentes ha permitido sostener esta dinámica durante años, pero también ha evidenciado una realidad que preocupa. En una población como la cabecera de Parita, que según el XII Censo Nacional de Población de 2023 cuenta con 4,180 habitantes, la falta de un puente sigue siendo una deuda pendiente.

Los moradores hacen un llamado a las autoridades, pues tienen unos nueve años pidiendo solución para que se construya un puente. No se trata solo de comodidad, dicen, sino de seguridad y dignidad. Mientras tanto, el 'carricoche' continúa en uso, como símbolo de resiliencia, pero también como recordatorio de una necesidad que aún espera respuesta.

Con información de Eduardo Javier Vega.