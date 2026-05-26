Idaan: Potabilizadora 'El Trapichito' suspende operaciones por turbiedad

Equipo técnico se encuentra monitoreando el comportamiento del río Caimito para, una vez disminuyan los níveles de turbiedad, pueda normalizarse el servicio de agua potable en el sector Oeste.

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “El Trapichito”, en la provincia de Panamá Oeste, ha suspendido sus operaciones este martes, 26 de mayo, debido al incremento de los niveles de turbiedad en el río Caimito tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, dejando a varias comunidades sin agua.

Como consecuencia de esta suspensión, se registrará falta de suministro de agua potable en varios sectores del distrito de La Chorrera, entre ellos Barrio Colón, Barrio Balboa, El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito, Juan Demóstenes Arosemena y áreas aledañas, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El aumento excesivo de sedimentos obligó a detener la producción de agua potable como medida preventiva, mientras personal técnico monitorea las condiciones para restablecer el servicio de forma segura, según indicaron.

Equipos del Idaan permanecen en el sitio evaluando el comportamiento del río Caimito, para determinar el reinicio de las operaciones, una vez disminuyan los niveles de turbiedad.