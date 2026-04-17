Comunidades de Capira improvisan paso peatonal tras colapso de puente sobre el río Perequeté

El incidente ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando un camión articulado cargado con maíz transitaba por la estructura, provocando su desplome.

Villa Carmen, Capira/A más de un mes del colapso del principal puente vehicular sobre el río Perequeté, en Villa Carmen de Capira, residentes de la zona aseguran que aún no observan avances en la habilitación de un acceso que conecte a varias comunidades afectadas.

El incidente ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando un camión articulado cargado con maíz transitaba por la estructura, provocando su desplome. Desde entonces, los pobladores han tenido que buscar alternativas para movilizarse.

Ante la falta de soluciones, algunos residentes optaron por construir un paso improvisado con tablas y troncos, que les permite cruzar el río a pie y acortar distancias hacia la vía Panamericana.

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“Lo que inventamos mi nieto y yo fue un puente de madera allá abajo para que no se mojen los pies, porque esa agua está contaminada y por ahí es que estamos pasando por mientras. El puente lo hicimos hace 22 días”, relató Israel Rodríguez, residente de Villa Carmen.

Los afectados solicitan a las autoridades locales la habilitación de un acceso temporal para peatones mientras se construye el nuevo puente. Señalan que esta vía era utilizada por residentes de Villa Carmen y de al menos cinco corregimientos aledaños, quienes ahora cuentan con un solo acceso en condiciones precarias.

De acuerdo con los moradores, el camino alterno no está asfaltado, carece de paradas para el transporte público y presenta limitaciones para el tránsito de vehículos pesados, lo que dificulta la movilidad y afecta la dinámica diaria de estas comunidades.

Con información de Yiniva Caballero