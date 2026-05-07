MOP adjudica rehabilitación de la Panamericana Oeste por $312 millones bajo modelo APP

El proyecto incluye la construcción de 15 retornos ubicados en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó la orden de proceder para la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste, proyecto que será ejecutado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y que se convierte en la segunda obra adjudicada en el país mediante este mecanismo.

La obra fue adjudicada al consorcio Vías del Istmo, S.A. por un monto de $312 millones y contempla la rehabilitación de 192 kilómetros divididos en dos tramos estratégicos: Loma Campana–Penonomé, con 91 kilómetros, y Penonomé–Santiago, con una extensión de 101 kilómetros.

El proyecto incluye la construcción de 15 retornos ubicados en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. También se desarrollarán obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, informó que durante la ejecución del proyecto se prevé la generación de más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, beneficiando de manera directa a más de 282 mil personas.

El contrato bajo modalidad APP tendrá una duración de 20 años, período que abarcará las etapas de preconstrucción, construcción, operación, mantenimiento y transición.

“En el primer año, el consorcio deberá entregar al MOP el estudio de impacto ambiental aprobado, el financiamiento, los diseños y darle mantenimiento a la vía previo al inicio de la construcción. Serán tres años de construcción y quince de mantenimiento, cumpliendo con 14 estándares, cuya falta de cumplimiento será penalizada económicamente”, explicó Andrade.

La obra estará regida por la Ley 93 de 2019 y contará con mecanismos de supervisión independiente, garantías de cumplimiento y un fideicomiso para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos.

Según el MOP, la estructura financiera y técnica del proyecto incorpora estándares internacionales con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que busca garantizar disciplina fiscal y gobernanza corporativa.

El director del consorcio, Felipe Martínez, señaló que la empresa se encuentra comprometida con iniciar la etapa de construcción en aproximadamente un año, una vez concluyan los estudios ambientales, financieros y técnicos requeridos.

Por su parte, Fermín Ramírez, director de ingeniería del consorcio, indicó que la vía Panamericana presenta deterioros importantes debido a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, siendo el tramo de Loma Campana uno de los más afectados.

Esta iniciativa representa la segunda APP adjudicada por el MOP. La primera corresponde al proyecto de rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, desde Las Garzas hasta Yaviza, con una extensión de 246.2 kilómetros que beneficiará a comunidades de Panamá Este y Darién.

Tercera APP en camino

El ministro Andrade adelantó que en junio será publicado el pliego de cargos para licitar la tercera APP, la cual contempla la ampliación y rehabilitación de 42.5 kilómetros de la Autopista Arraiján–La Chorrera y la Vía Centenario.

El proyecto incluirá la ampliación de la Vía Centenario de cuatro a seis carriles y de la autopista Arraiján–La Chorrera de seis a ocho carriles, con el objetivo de reducir los congestionamientos vehiculares que se registran diariamente en estas rutas de alta circulación.