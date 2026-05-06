Autopista Arraiján – La Chorrera: MOP interviene punto crítico en Cerro Silvestre tras reiterados deslizamientos

Las labores comenzaron el pasado 6 de marzo y, mientras se desarrollan, implican una reducción parcial del tráfico. En dirección hacia el interior del país, se estará utilizando un solo carril entre las 8:00 de la mañana y la 1:30 de la tarde, lo que podría generar demoras para los conductores habituales de esta ruta.

Panamá Oeste/Los deslizamientos de tierra vuelven a encender las alarmas en Panamá Oeste. Esta vez, el foco está en un tramo sensible de la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura de Cerro Silvestre, donde autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) han iniciado una intervención para evitar que el terreno siga cediendo y ponga en riesgo a quienes transitan por la vía.

Según datos oficiales, el último deslizamiento se registró en enero en la parte superior del talud, afectando no solo la estabilidad de la autopista, sino también una calle que funciona como acceso clave para residentes de la zona. La situación dejó en evidencia la fragilidad del terreno y la necesidad de una solución más estructural que paliativa.

La directora regional de Obras Públicas, Iraida Ortega, explicó que los trabajos en curso incluyen la instalación de un muro de gaviones de 240 metros cúbicos, así como la excavación y reemplazo de aproximadamente 6,000 metros cúbicos de material. “Se contemplan tres hileras de gaviones y la conformación de taludes con banquetas, además de un sistema adecuado para la conducción de aguas, con el objetivo de prevenir futuros colapsos”, detalló.

Las labores comenzaron el pasado 6 de marzo y, mientras se desarrollan, implican una reducción parcial del tráfico. En dirección hacia el interior del país, se estará utilizando un solo carril entre las 8:00 de la mañana y la 1:30 de la tarde, lo que podría generar demoras para los conductores habituales de esta ruta.

El proyecto tiene un costo aproximado de 480 mil dólares, pero no es el único frente abierto. Las autoridades aseguran que hay al menos otros tres puntos críticos en la provincia bajo intervención, con una inversión conjunta que supera los 1.9 millones de dólares.

Más allá de las cifras y las obras, el caso de Cerro Silvestre refleja un patrón recurrente en la infraestructura vial del país: intervenciones que llegan después de que el riesgo se vuelve evidente. Mientras avanzan los trabajos, conductores y residentes siguen pendientes de que, esta vez, la solución sea duradera.