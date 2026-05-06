Presidente de Israel, Isaac Herzog, llega a Panamá en histórica visita oficial

El presidente israelí también tiene previsto reunirse con líderes e integrantes de la comunidad judía en Panamá, en un gesto de cercanía y reconocimiento a este grupo.

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, llegó este miércoles a Panamá en una visita oficial y se convierte en el primer mandatario israelí en visitar el istmo.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Herzog fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, dando inicio a una agenda bilateral centrada en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

La visita tiene como objetivo reforzar los lazos de cooperación y amistad entre Panamá e Israel, considerados aliados estratégicos. Como parte de su agenda, el mandatario sostendrá un encuentro con el presidente panameño, José Raúl Mulino, así como con miembros de su gabinete.

Entre las actividades programadas, Herzog realizará una visita al Canal de Panamá, una de las principales rutas del comercio mundial y símbolo del papel estratégico del país como puente entre continentes.

El presidente israelí también tiene previsto reunirse con líderes e integrantes de la comunidad judía en Panamá, en un gesto de cercanía y reconocimiento a este grupo.