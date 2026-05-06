Entregan 2,000 becas en primera fase del programa 'Abrazos del Futuro'

Según las autoridades, los beneficiarios han sido detectados mediante inspecciones laborales y visitas en campo, principalmente en zonas con mayor incidencia de trabajo infantil como Coclé y la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 2,000 becas fueron entregadas en la primera fase del programa “Abrazos del Futuro”, una iniciativa orientada a reducir el trabajo infantil mediante el apoyo económico a menores en situación de vulnerabilidad.

La entrega fue realizada con la participación del director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quienes confirmaron que el programa se ejecuta tras identificar casos de menores en condición de trabajo infantil y vulnerabilidad social.

Según las autoridades, los beneficiarios han sido detectados mediante inspecciones laborales y visitas en campo, principalmente en zonas con mayor incidencia de trabajo infantil como Coclé y la ciudad de Panamá.

La ministra Muñoz explicó que el proceso de identificación incluye tanto operativos en establecimientos donde se han encontrado menores trabajando como recorridos preventivos en comunidades, en coordinación con el Ifarhu y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), desarrollados durante el último año.

Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, indicó que las 2,000 becas representan una inversión aproximada de 800 mil balboas y forman parte de un esquema de transferencias económicas para mantener a los menores vinculados al sistema educativo.

Puedes leer: Becas del Ifarhu: Director asegura que acudientes podrán recibir pagos de sus hijos en 'una sola tarjeta'

El programa contempla desembolsos trimestrales de alrededor de 100 dólares por estudiante, distribuidos en cuatro pagos durante el año.

Algunos padres de familia consultados señalaron que la ayuda representa un alivio económico ante la falta de empleo y la situación laboral del país, mientras que otros destacaron el impacto en la continuidad educativa de los menores.

Las autoridades informaron además que parte de los padres ha sido canalizada a procesos de entrevistas laborales como complemento del programa.

El plan “Abrazos del Futuro” continuará con nuevas fases de identificación de beneficiarios en distintas regiones del país.

Con información de Luis De Jesús Mendoza