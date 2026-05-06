Becas del Ifarhu: Director asegura que acudientes podrán recibir pagos de sus hijos en 'una sola tarjeta'

La institución trabaja en la implementación de pagos digitales mediante tarjetas bancarias para agilizar la entrega de beneficios estudiantiles para dejar de emitir cheques.

Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, anunció que la entidad avanza hacia la digitalización de los pagos de becas y asistencias económicas mediante una tarjeta Mastercard, una medida que busca agilizar la entrega de beneficios a miles de estudiantes, reducir las largas filas y disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.

Aseguró que el nuevo sistema también permitirá que acudientes con varios estudiantes reciban todos los pagos en una sola tarjeta, facilitando el proceso y reduciendo los errores y retrasos que históricamente se registraban con la reposición y distribución de cheques.

Nosotros estamos ya prácticamente esperando un refrendo de un convenio que tenemos con una entidad bancaria que nos va a permitir hacer pagos con una tarjeta Mastercard y que ese pago le va a permitir, por ejemplo, si usted es acudiente de cinco estudiantes, recibir todos los pagos en una sola tarjeta (...)"

El funcionario señaló que la intención es que los primeros pagos de los programas comiencen a realizarse a través de este nuevo sistema, aunque actualmente aún se encuentran a la espera de completar los trámites y validaciones correspondientes.

No, nosotros pretendemos que este primer pago de ambos programas se haga a través de esta tarjeta, pero tenemos que cumplir con los procesos burocráticos que garanticen que todo se realice conforme al debido proceso. Por eso estamos trabajando de manera simultánea, no solamente en la recepción de documentos, sino también en la validación del programa PASE-U, para evitar los errores que históricamente hemos tenido”, explicó.

Explicó que además trabajan paralelamente en la recepción de documentos y en la verificación de datos para evitar errores relacionados con nombres, números de cédula o acudientes, debido a que, una vez efectuado el depósito en la tarjeta, podría no existir un mecanismo inmediato para recuperar el dinero en caso de que el pago sea enviado a una persona incorrecta.

Actualmente, el Ifarhu avanza en la validación y recepción de documentos de 131 mil estudiantes que fueron preseleccionados para el concurso general de becas.

En este proceso de preselección, de acuerdo con el funcionario, participaron más de 166 mil, incluyendo los estudiantes con discapacidad. No obstante, recordó que por el volumen y el costo que esto representaría tuvieron que depurar para elegir a los que contaban con promedio de 4.5 en adelante.

Para nosotros como institución fue un trabajo muy difícil porque conllevaba una inversión de más de $124 millones que no lo teníamos y prácticamente hemos asignado $74 millones para preseleccionar 131 mil jóvenes”, explicó Godoy.

El director recordó que actualmente la entidad se encuentra en la tercera semana del proceso de recepción y validación de documentos, que se desarrolla de manera escalonada para evitar aglomeraciones.

Agilizan proceso

Sobre las largas filas registradas durante la entrega de documentos, el director explicó que el Ifarhu ha reforzado la logística con personal de distintas regionales para agilizar el trámite.

“Se hace una planificación previa en donde ya a los preseleccionados se les arman las carpetas y solamente es para recibir documentos y la firma de aceptación de los beneficios”, indicó.

Según Godoy, este mecanismo ha permitido reducir considerablemente los tiempos de atención. “Ese proceso, a más tardar a mediodía, nosotros lo estamos culminando”, afirmó.

Pagos pendientes podrían cancelarse el próximo mes

En cuanto a los pagos pendientes de programas anteriores, el director reconoció que la institución heredó compromisos que no estaban contemplados dentro del presupuesto vigente.

“En el 2025 nosotros a la llegada tendríamos que asumir compromisos de vieja data y que al final dentro del presupuesto no estaba contemplado”, expresó.

Godoy explicó que el Ifarhu ya inició parte de los desembolsos atrasados y espera ponerse al día en los próximos meses.

“Pienso que si no es este mes, el próximo mes nosotros cancelamos todos los compromisos que tenemos de vigencia previa”, sostuvo.

Los auxilios económicos no existen, ahora es una beca socioeconómica

El director también confirmó que la figura de los auxilios económicos dejará de existir bajo el esquema anterior y será reemplazada por una beca socioeconómica.

“Hoy día la institución tiene un nuevo reglamento, se creó una beca socioeconómica y para esa beca socioeconómica nosotros como institución tenemos que hacer convenios con universidades y hacer convocatorias públicas”, explicó.

Como parte de la reestructuración, el Ifarhu adelantó que realizará estudios para identificar las carreras prioritarias que requiere cada región del país y evitar la saturación de profesionales en áreas con poca demanda laboral.