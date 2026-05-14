Aprehenden a 12 personas que ingresaron ilegalmente a una casa en Chame para usar la piscina

Se conoció que los involucrados en el hecho residen en áreas de La Chorrera y Arraiján.

Chame/En Panamá Oeste aprehendieron a 12 personas, entre ellas 3 menores de edad, por presuntamente ingresar ilegalmente a una casa ubicada en Playa Malibú, en Chame, la noche del miércoles.

Según los informes, cortaron la cerca para entrar y se encontraban utilizando la piscina cuando llegaron las autoridades.

"Recibimos una llamada por parte de la ciudadanía en la cual se nos informaba de unas 12 personas, las cuales habían ingresado a una vivienda y estaban utilizando el área de la piscina, por lo cual la Policía Nacional se activó y procedió al lugar, logrando la aprehensión de estas personas", expresó Edgar Vargas, jefe de zona policial de Chame.

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La casa es propiedad de personas extranjeras, quienes alertaron a la Policía Nacional al observar lo ocurrido a través de cámaras de seguridad.

Se conoció que los involucrados en el hecho residen en áreas de La Chorrera y Arraiján. Se les abrió una investigación por el delito de inviolabilidad del domicilio y fueron remitidos a la Casa de Paz.