Comunidad educativa del Colegio Padre José Cánovas impulsa acciones contra el acoso escolar

Durante el encuentro, los acudientes manifestaron su disposición de participar de manera activa en las estrategias de prevención y acompañamiento de los estudiantes.

Atalaya, Veraguas/Padres de familia del Colegio Padre José Cánovas, en el distrito de Atalaya, se han sumado activamente a las acciones para prevenir el acoso escolar, mediante una serie de encuentros organizados junto a autoridades y miembros de la comunidad educativa.

La iniciativa surge luego de varios incidentes registrados en el plantel, lo que motivó la realización de una reunión entre directivos, padres de familia, la Policía de Niñez y Adolescencia y otras entidades, con el propósito de buscar alternativas que permitan enfrentar y prevenir situaciones de violencia y problemas disciplinarios dentro del centro educativo.

Durante el encuentro, los acudientes manifestaron su disposición de participar de manera activa en las estrategias de prevención y acompañamiento de los estudiantes.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia del colegio, Vanessa de Barría, señaló que los padres trabajan en conjunto para contribuir al mejoramiento integral de los estudiantes y garantizar su protección dentro y fuera del aula.

Por su parte, la directora del plantel, Ada de Oses, destacó como positiva la participación de padres de familia, entidades gubernamentales y otros organismos en la elaboración de un plan intersectorial enfocado en atender las dificultades disciplinarias y fortalecer la convivencia escolar.

Las autoridades educativas reiteraron la importancia de mantener la comunicación entre la escuela, las familias y las instituciones de apoyo para crear entornos seguros y promover una cultura de respeto entre los estudiantes.

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Con información de Ney Castillo