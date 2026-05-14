42% de los panameños sufre hipertensión y crece la diabetes, según alerta del Minsa

Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de adoptar estilos de vida saludables, que incluyan una alimentación balanceada, actividad física regular, control del peso corporal y la reducción del consumo de sal, azúcares y tabaco.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre el incremento de las enfermedades no transmisibles en Panamá, especialmente la hipertensión arterial y la diabetes, condiciones que continúan afectando a una parte significativa de la población y representan un reto creciente para el sistema de salud pública.

De acuerdo con la institución, el 42% de los panameños padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años vive con diabetes tipo 2, una enfermedad estrechamente relacionada con estilos de vida poco saludables.

La médico técnico de la Sección de Salud del Adulto del Minsa, Muriel Rodríguez, explicó que la hipertensión es una enfermedad silenciosa que muchas veces no presenta síntomas evidentes, aunque puede manifestarse con dolor de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad.

En el caso de la diabetes, señaló que los principales signos de alerta incluyen aumento en la frecuencia urinaria, sed excesiva y pérdida de peso sin causa aparente. Ambas enfermedades, advirtió, pueden derivar en complicaciones graves como problemas cardiovasculares, afectaciones visuales, daños cerebrales y alteraciones metabólicas.

Rodríguez también destacó que la obesidad constituye uno de los factores de riesgo más preocupantes en el país, ya que el 46% de la población presenta esta condición, cifra que podría aumentar hasta el 50% para el año 2030 si no se refuerzan las medidas de prevención.

Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de adoptar estilos de vida saludables, que incluyan una alimentación balanceada, actividad física regular, control del peso corporal y la reducción del consumo de sal, azúcares y tabaco. Asimismo, recomendó a la población realizarse chequeos médicos anuales, incluso en ausencia de síntomas, como medida clave para la detección temprana y el control de estas enfermedades.

Puedes leer: Panamá se acerca al millón de visitantes en el primer trimestre de 2026